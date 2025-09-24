El aberrante triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela puso a La Joaqui (30) en el centro del debate, luego que en X la acusaran de apología de la prostitución.

La canción a la que hacen referencia es Bandidas retiradas, el tema que Joaquinha Lerena de la Riva hizo en colaboración con Gusty DJ y Alan Gómez.

La letra del tema canta: “Hago que todas las bandidas retiradas vuelvan al rubro, todas las Milipilis con guachos de bajo mundo".

Los posteos contra La Joaqui por el triple femicidio.

“Vamo’ a hacer maldades. Están polarizados mis cristales, tengo un par de mechas ilegales. Si la saca, se usa, la rocha se abusa. Yo ando con dos porque pinta partusa”, sigue.

En otra parte exclama: “Para robar no necesito pistola porque soy re-gata, solo hay que mover la cola”.

La Joaqui a bordo de un Porche. (Foto: IG)

La conexión entre las adolescentes asesinadas y el tema de La Joaqui

Según consta en los expedientes, la propia familia reveló que las chicas ejercían la prostitución en la Zona Roja de Flores y les habían ofrecido 300 dólares a cada una para realizar un trabajo.

Crónica

Una de las hipótesis que maneja el el fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere es que se trató de un ajuste de cuentas por un supuesto bajo la modalidad de viuda negra.

En las últimas horas encontraron los cuerpos de Brenda (mamá de una beba de un año), Morena y Lara descuartizadas en una casa de Florencio Varela, detuvieron a cuatro personas, y crece la pista de narcos peruanos de la villa 1-11-14.