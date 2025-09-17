Luciana Geuna sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram una foto desde la clínica, sonriente en la cama junto a su hija, y lo acompañó con un extenso mensaje en el que relató el duro momento de salud que le tocó atravesar.

“Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo”, comenzó escribiendo la periodista en sus redes sociales.

En su mensaje, agradeció a los médicos y al equipo que la asistió: “Una burbuja impecable de profesionales donde me sentí tan cuidada y respetada. Para Lorena todavía me faltan las palabras: su calma y seguridad. Saber con esa certeza profunda que estaba en manos extraordinarias que no solo saben mucho de medicina sino de humanidad”, expresó.

Foto: Instagram (@geunaluciana) Por: Fabiana Lopez

Geuna también destacó el apoyo de su círculo íntimo: “Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que es estar lejos cuando uno está mal). Mi hermano y la Chandru, mis amigos y amigas que son familia, el Toro y Chachi que actuaron sin asustarse y con una entereza creyendo en lo que le íbamos contando y nos reímos, y todo”.

Conmovida, Luciana subrayó la importancia del sostén emocional que recibió: “Y sobre todo con el corazón lleno de mi amor, Martín Guigui, que me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida”. “Ahora es todo poco a poco y para adelante. ‘El cuerpo tiene sus razones’, de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy”, cerró la conductora de ¿Y mañana qué? (TN).

