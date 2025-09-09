Después de atravesar una crisis en su relación, Fío Giménez y Cachete Sierra volvieron a mostrarse juntos y más enamorados que nunca. Fue ella quien, a través de sus redes sociales, compartió una serie de imágenes inéditas de la pareja y acompañó con un extenso y emotivo mensaje.

LA DECLARACIÓN DE FIO GIMÉNEZ

“Estoy feliz de contar que yo sí me la jugué por amor, un amor que me mueve completa de pies a cabeza. Que me hace todos los días intentar ser mi mejor versión. Un amor que me cuida, que me mima, que me enseña a escuchar y no solo querer ser escuchada. Un amor donde si hay un problema es de los dos y que se resuelve juntos Seguimos aprendiendo a hacerlo", comenzó diciendo la joven junto a imágenes de la pareja.

Cachete Sierra y Fío Giménez confirmaron su vuelta con románticos mensajes en redes. Crédito: Instagram

“Te amo de una manera que no puedo poner bien en palabras desde el día que te conocí (por allá hace casi 5 años…). Que la vida nos siga uniendo siempre”, escribió Fío con total sinceridad, dejando en claro que el vínculo está más sólido que nunca.

LA RESPUESTA DE CACHETE SIERRA

El actor no tardó en responder públicamente a las palabras de su pareja y expresó con ternura: “Qué lindo volver a compartir la vida con vos, te 🤍”.