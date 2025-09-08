El mundo de la música despide a Rick Davies, cofundador, cantante y pianista de Supertramp, quien falleció a los 81 años en Long Island, Estados Unidos.

El artista británico luchaba desde hace casi una década contra un mieloma, enfermedad que finalmente apagó su vida este sábado.

Nacido en Swindon, Inglaterra, el 22 de julio de 1944, Davies encontró su vocación musical en la infancia, inspirado por el tema Drummin’ Man de Gene Krupa.

Desde entonces, su pasión lo llevó a explorar el jazz, el blues y el rock and roll, estilos que marcaron su impronta artística y se reflejaron en la sonoridad única de Supertramp.

Murió Rick Davies, cofundador de Supertramp: tenía 81 años y padecía cáncer | Créditos: Instagram Supertramp fans

LA CARRERA DE RICK DAVIES

En 1969 fundó la banda en Londres junto a Roger Hodgson. Con su voz profunda y el característico sonido del piano eléctrico Wurlitzer, Davies se convirtió en el alma de clásicos como Dreamer, Bloody Well Right, Breakfast in America y Goodbye Stranger.

Su estilo dejó una huella inconfundible en la historia del rock de los años setenta y ochenta, con giras multitudinarias y discos que marcaron generaciones.

Tras su diagnóstico en 2015, se alejó de las grandes giras, pero continuó tocando con su grupo Ricky and the Rockets, junto a amigos de toda la vida, manteniendo vivo el espíritu musical que lo acompañó desde joven.