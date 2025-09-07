El viernes se viralizó una serie de fotos con los que una pasajera de colectivo expuso al actitud del Rifle Varela ante un supuesto hecho que la indignó sobremanera: no cedió su asiento ante alguien que lo necesitaba.

En LAM, Pepe Ochoa mostró las imágenes que mostrarían al periodista impasible ante una persona que subió al transporte público con necesidad de un asiento, que finalmente fue cedido por la mujer que envió las fotos.

El Rifle Varela (Foto: Instagram @riflevarela)

“Está con la peor de las ondas”, describió Nazarena Vélez, sobre la actitud del Rifle, antes de exhibir el audio que envió la mujer, llamada Nelly. “Yo venía en el colectivo 41 desde Plaza Italia. Venía el rifle Varela. Colectivo lleno. Yo me senté y empezó a subir más gente, más gente, más gente”, relató la informante.

Leé más:

El Rifle Varela fue papá por primera vez con Pía Marcollese: “Nació Capri y ambas están en perfectas condiciones”

UNA MUJER SE INDIGNÓ CON EL RIFLE VARELA Y EXPUSO AL PERIODISTA EN LA TV

La mujer contó que el periodista “se hacía el desentendido” y “miraba para abajo” mientras el vehículo se llenaba de pasajeros. “Había un señor que se ve que se había ido a sacar sangre porque venía con la gasita (…) y se apoyaba ahí en la baranda. Y yo le digo ‘¿se siente mal? Está descompuesto. Tome, siéntese’, y le di mi lugar”, dijo.

Nelly contó que el periodista estaba al lado del hombre afectado, pero que este hizo caso omiso. “El Rifle levantó la vista, miró, y no dijo una palabra. Yo sí le di el asiento al señor, pobre, que no quería aceptarlo. (…) Y ahí fue cuando me indigné y le empecé a sacar fotos. Una vergüenza”, agregó la mujer.

El Rifle Varela (Foto: Instagram @riflevarela)

“Subía gente grande y él no dio el asiento”, dijo la mujer, que contó que no le tomó una foto al hombre de la gasa, pero sí al Rifle. “Le saqué a él disimuladamente”, dijo Nelly, que prefirió no “escrachar al Rifle delante de la gente porque le dio vergüenza”.

Leé más:

La pregunta sin filtro de Mirtha a Karina Jelinek con el Rifle Varela en la mesa: “¿Vos saliste con él?”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.