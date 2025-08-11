Luisa Albinoni visitó el programa de Juana Viale y conmovió a todos al relatar cómo fue el proceso que la llevó a adoptar a su hija Verónica.

Entre anécdotas de su carrera y recuerdos del pasado, la actriz se emocionó al revivir ese momento que le cambió la vida para siempre.

“Mi hija ya tiene 20 años”, comenzó diciendo la exvedette, para luego detallar que la decisión de adoptarla se dio en un contexto muy diferente al actual.

“Fue en una época en la que todavía no existía el Ruaga (Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos), así que iba de una provincia a otra con mi carpetita, presentándome en juzgados, y era madrina de muchos hogares”.

Albinoni contó que, al momento de recibir el llamado que cambiaría su vida, llevaba siete años siendo madrina y que el proceso de adopción le tomó nueve años.

“Fue muy duro, me discriminaron por ser actriz y, en ese momento, estaba separada, así que mi condición monoparental tampoco se aceptaba”.

La artista recordó que a su hija la conoció cuando todavía era bebé, pero recién fue declarada en estado de abandono a los cinco años.

“Cuando me dieron la adopción, me entregaron su historia porque estás obligado a conocerla para saber si estás preparado para recibirla en guarda. Yo iba constantemente a verla para generar un vínculo, aunque me daba miedo. Lo primero que pensás es: ‘¿Me querrá?’”.

LA EXPERIENCIA DE LUISA ALBINONI ANTE LA ADOPCIÓN

En medio del relato, Albinoni confesó que hubiese querido adoptar también a los cinco hermanos de la niña.

Sin embargo, cuando intentó quedarse con uno de ellos, el pequeño no la aceptó: “No me quiso y fue terrible, me sentí una mamá frustrada. Él quería volver porque amaba volver. Tuve que aceptarlo porque era su felicidad, aunque me dolió en el alma”.

Con el tiempo, la relación tomó un giro inesperado: “Él ahora me llama y mi hija ya es tía. Me agradeció por lo que hice por su hermana. Ella sigue viendo a sus hermanos y yo siempre les digo que las puertas de mi casa están abiertas, porque sus hermanos también son mi familia”.