En una reciente entrevista con Puro Show, Valentina Cervantes habló sobre su reconciliación con Enzo Fernández y reveló detalles íntimos del proceso de separación, especialmente cómo lo vivió su hija Olivia.

La influencer contó una anécdota inesperada: “Con Enzo ya nos habíamos arreglado y estábamos en el sillón los dos, y vino y dijo ‘ustedes ahora están juntos, ¿no? Porque antes estaban separados’. Yo le dije ‘Oli, ¿quién te dijo eso?’. ‘No, lo vi en TikTok’”.

La reacción de Olivia, hija de Enzo Fernández, al verlos separados impactó a la pareja. Valentina explicó que trataron de manejar la situación de forma consciente: “Hacíamos videollamadas todos los días. Nos sentamos con Enzo y les dijimos que nosotros nos íbamos para Argentina y que papá se iba a quedar trabajando. Olivia lo entendió bien”.

Incluso recordó una escena especial durante Año Nuevo, donde su hija intentó reconciliarlos: “Enzo la saludaba y Olivia le decía ‘saludá a mamá también con un abrazo’”.

Foto: Instagram @valucervantes

LA EXPOSICIÓN EN REDES DE LOS HIJOS DE VALENTINA CERVANTES Y ENZO FERNÁNDEZ

Valentina Cervantes también habló sobre la exposición de sus hijos en redes sociales, un tema que suele generar controversia en el mundo de los famosos. “Se fue dando, nosotros no lo generamos. Hoy al bebé lo reconocen aunque no esté conmigo. Ya lo mostramos desde el principio”, explicó.

En cuanto a las críticas por mostrar la intimidad familiar en redes, fue clara: “Por suerte no me critican, o si lo hacen, no lo leí”. Además, justificó la presencia de sus hijos en actos públicos junto a Enzo: “Cuando gana un trofeo, salimos a la cancha y siempre hay cámaras. Es inevitable”.