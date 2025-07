Benjamín Vicuña rompió el silencio en medio del escándalo con la China Suárez. El actor revocó el permiso para que sus hijos, Magnolia y Amancio, salgan del país y la actriz tuvo que posponer su vuelo a Turquía con Mauro Icardi.

Indignado con la situación, el actor chileno le dio una contundente nota a Intrusos, en la que aclaró los tantos.

Foto: Instagram y América TV.

“Es un montón todo esto, parece que fuera algo grave. Tiene que ver con el orden de los chicos. Ya hablar de mis hijos es un montón, pero lo hago porque se instaló un tema en relación a una cosa doméstica, interna. Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema”, comenzó diciendo Vicuña, con fastidio.

“Mis hijos van de vacaciones conmigo, después van con su mamá. Es un tema con dinámica familiar. Hoy fuimos a un acto... Estar hablando de traición es un montón”.

“¿Pero hubo una revocación del permiso?”, le preguntó Alejandro Guatti a Vicuña. Y respondió: “Hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo. No voy a hablar. Muchas veces en las familias las cosas fluyen, muchas se complican. Temas de comunicación. Pero esto despierta mucho odio”.

“Acá lo único que importa es buscar un orden, cuando tiene que ver con viajes al extranjero, como cuando yo me voy a Chile”.

“La madre tiene todo el derecho del mundo a poder viajar y acompañar a su pareja. Y los hijos tienen todo el derecho del mundo a ir al colegio, a estar con sus hermanos, tener su rutina y estar escolarizados", continuó.

“Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con su mamá, para que puedan estar conmigo y para que podamos estar todos en paz”.

Foto: captura de pantalla de América, Intrusos.

LA FIRME RESPUESTA DE BENJAMÍN VICUÑA ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SUS HIJOS VIVAN EN TURQUÍA

“¿Te opondrías a que ellos vayan a vivir allá (Turquía)?”, le consultó el cronista de El Diario de Mariana.

Serio y tajante, el actor contestó: “Mis hijos viven acá. Yo vivo acá por mis hijos también. Ponerme en la situación de algo que va a pasar es ridículo”.

“No me gusta tener que estar dando explicaciones. Llevo 5, 6 meses, dando explicaciones a la salida del teatro, del cine, y no es un tema que me corresponde. Pero sí mis hijos, por ellos tengo que hablar y tengo que actuar... Mis hijos no son personajes del espectáculo”, concluyó Benjamín Vicuña, contundente.

