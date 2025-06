A dos años del nacimiento de su hija Elle, Daniela Christiansson anunció en redes sociales que está nuevamente embarazada de Maxi López ¡Y lo hizo con un posteo muy especial!

“This was the most beautiful surprise We can’t wait to meet you baby on the way (Esta fue la sorpresa más hermosa. No podemos esperar a conocerte bebé en camino)”, escribió la modelo sueca en inglés.

Foto: Instagram.

Maxi, además de la pequeña Elle, es papá de Valentino, Constantino, Benedicto, frutos de su matrimonio pasado con Wanda Nara.

EL DÍA QUE NACIÓ ELLE, LA PRIMERA HIJA DE MAXI LÓPEZ Y DANIELA CHRISTIANSSON

EL 31 de marzo DE 2023, Daniela Christiansson dio a luz a Elle, la primera hija con su pareja con Maxi López. La modelo sueca utilizó su cuenta de Instagram para hacer el anuncio.

“Bienvenida al mundo, Elle”, escribió Daniela al lado de una foto en donde se ve la manito de la recién nacida.