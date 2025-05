Agustina Trujillo, productora y filmmaker uruguaya, comparte su visión sobre la industria audiovisual, su trayectoria en el cine y los desafíos de producir contenido en Uruguay.

“Producir me llevó a entender de todas las áreas, y bueno… curiosa como soy, siempre quiero saber un poco más. Creo que muchas partes creativas se limitan si no hay un conocimiento general de cómo llevarlas adelante. Los productores oficiamos de puente entre la historia o la marca que quiere llegar a la pantalla. La versatilidad, el saber resolver en varias áreas, es lo que hoy te hace destacar”, explica Agustina.

Con una carrera que abarca documentales, cortometrajes, campañas publicitarias y colaboraciones con marcas, Trujillo se ha convertido en una voz clave dentro del cine y la industria audiovisual en Uruguay.

🎥 Nuevos proyectos y puertas abiertas en el cine

Entre sus proyectos recientes, destaca la producción del documental “Pequeño hombre en llamas” junto a Clara Touris, donde entrevistaron a músicos icónicos como Pedro Dalton y Ernesto Tavares. “Fue como una masterclass privada en el set, y uno de los proyectos que más me ha retribuido personalmente. Además, accedimos a un archivo inédito de la escena musical uruguaya de los años 80, un verdadero tesoro audiovisual”, comenta.

Agustina Trujillo. Foto: prensa

Agustina también trabaja en la postproducción del cortometraje “Efímero”, una historia de amor dirigida por Bruno Rosso, que tiene un significado especial para ella. Otros proyectos que la llenan de orgullo incluyen la campaña global para Corona junto a Diego Weisz, el cortometraje “Matagatos” de Ramiro Firme y Santiago Musetti, y el corto “Lo que queda para mañana” de Federico Casal, donde la colaboración en equipo fue clave.

Agustina Trujillo. Foto: prensa

🎬 La evolución del audiovisual en Uruguay

Trujillo destaca cómo en los últimos años se han abierto nuevas oportunidades para trabajar en el audiovisual en Uruguay. “Antes, trabajar en cine era más complejo. Hoy, gracias a la globalización y al cruce con marcas, videoclips, publicidad y contenidos digitales, hay más espacio para experimentar. Esto le permite a más freelancers uruguayos incursionar en el medio”.

Agustina Trujillo. Foto: prensa

🌍 Festivales de cine: abrir puertas al mundo

Sobre su experiencia en festivales, Agustina es clara: “El ‘no’ ya lo tenés. Mandar un trabajo a un festival es abrir una puerta, aunque no sepas qué hay del otro lado. Si hacés tu trabajo con amor, disciplina y en equipo, podés llegar muy lejos, no solo a festivales de Uruguay, sino también de la región y del mundo. A veces el miedo no es a que te digan que no, sino a que te digan que sí, y eso es lo que más nos frena”.