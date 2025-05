J Rei habló en LAM del segundo embarazo ectópico que sufrió María Becerra en abril del 2025, el primero fue en septiembre del 2024. El cantante recordó el momento de su intervención, acto que le salvó la vida ya que la artista tuvo una hemorragia interna con riesgo de vida.

"Me asusté y fue un momento muy feo. Creo que hice lo que mi corazón me dijo y estuve ahí en el momento indicado, haciendo lo que mi alma me dijo que tenía que hacer, tratando la situación con delicadeza y amor como siempre”, dijo el novio de María.

Sobre su vínculo con La Nena de Argentina, expresó: “Es el amor de mi vida. Es una historia muy hermosa que la soñé, día a día me sorprende más y se refuerza con todo el cariño que nos tenemos. Ser feliz es el sueño de uno y lograrlo es un cumplido”.

J Rei habló en LAM de María Becerra (Foto: captura de Bondi).

“Ser papás jóvenes es una de nuestras metas, pero hay que darle tiempo al tiempo, entender que la naturaleza es sabia y estar con los brazos abiertos para que la bendición llegue en su momento indicado”, reflexionó J Rei sobre sus deseos de ser padres.

EL GESTO DE WANDA NARA CON LA CHINA SUÁREZ: QUÉ DIRÁ LA CHINA SUÁREZ

María Becerra rescató perros afectados por el reciente temporal en la provincia de Buenos Aires, los llevó a su casa y los puso en tránsito mientras les busca una familia; Wanda Nara se hizo eco y se sumo a la causa.

A través de su nueva cuenta @aguantenlosperritos, la cantante compartió él detrás de escena de esta acción y presentó a los peluditos que hoy cuida: Manchita, Vieji, Ricky, Negri y Fredy.

El contundente gesto de Wanda Nara con María Becerra: qué dirá la China Suárez. CRÉDITO: Instagram

La ex de Mauro Icardi sorprendió al compartir una historia apoyando la iniciativa de María, bajo un claro mensaje de sororidad: “JUNTAS. Sigan esta cuenta @aguantenlosperritos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.