Luego de ganarse el corazón del público con sus papeles (en especial con su protagónico en Chiquititas, 30 años atrás y de la mano de Cris Morena), Agustina Cherri abrió su corazón, habló de su carrera y de cómo repercutió en su vida familiar.

“Una vez, mi psicóloga sacó la cuenta, y pasé más años de mi vida dentro de un estudio de televisión que pasando tiempo con mi mamá”, confesó la actriz en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Mi mamá estuvo enferma este año, pero se curó, y por suerte hicimos un viaje con Muna (su hija mayor, fruto de su relación con Gastón Pauls, con quien también tiene a Nilo) que lo habíamos deseado durante mucho tiempo”, agregó.

Foto: Instagram (@agustinacherriok)

Asimismo, la actriz reveló cómo encara ahora sus propuestas laborales: “Tuve que decir que no a muchos proyectos, pero me propuse viajar, estar con mi familia, y la verdad que la estoy pasando bárbaro”.

“Trabajo desde los seis años, y sin parar. Esta es la primera vez que me tomo un descanso. Que realmente me tomo tiempo para mí, y para el disfrute”, admitió. Y cerró: “Estoy muy agradecida de tener muchas propuestas de trabajo, tuve que decir que no a una serie de Flow y a tres obras de teatro. Fue todo un desafío tomar esas decisiones, pero la vida me presentó situaciones y tuve que elegir”.

Agustina Cherri: “Una vez, mi psicóloga sacó la cuenta, y pasé más años de mi vida dentro de un estudio de televisión que pasando tiempo con mi mamá”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

AGUSTINA CHERRI REVELÓ QUE DEJÓ DE SER VEGETARIANA TRAS 16 AÑOS: “LE DI LUGAR A MI NECESIDAD”

Luego de responder las consultas que le hicieron llegar sus seguidores, Agustina Cherri sorprendió al dar a conocer los motivos por los que dejó de ser vegetariana tras más de una década y media.

“¡Hola, linda! ¿Nos contás un poco de tu alimentación? Se te ve radiante y saludable, sobre todo”, fue el comentario que la actriz no pasó por alto. Fue entonces que Agustina se sinceró, tal como se pudo ver en el posteo que compartió en Instagram Stories: “Fui vegetariana durante 16 años”, comenzó diciendo.

“Desde mi último embarazo comencé a incorporar todo tipo de alimento (me dieron ganas de volver a comer carne)”, agregó, sincera. Y cerró: “Y le di lugar a mi necesidad. Hoy como muy balanceado y de todo”.