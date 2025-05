Susana Giménez vivió una verdadera tarde de furia este viernes cuando perdió su vuelo privado rumbo a Punta del Este. La diva se retrasó en su llegada al aeropuerto de San Fernando debido a un accidente en la autopista Panamericana.

Al arribar, el avión ya había despegado y Susana no ocultó su enojo: “La otra vez esperé 40 minutos a un pasajero y hoy no me pudieron esperar 20, ¡eso que avisé!" . se la escuchó decir visiblemente molesta y desde Ciudad te mostramos las fotos del tenso momento.

Mientras el vuelo regresaba desde Punta del Este, Susana fue invitada a esperar en la zona VIP del aeropuerto. A pesar de la incomodidad, la conductora no perdió el glamour: posó para nuestas cámaras luciendo una exclusiva cartera Chanel.

Susana Giménez pasó un mal momento antes de viajar a Uruguay (Foto: RS Fotos).

Finalmente, después de una espera de una hora y media, el avión volvió por ella y Susana voló sola, como toda una diva. Aunque el incidente generó un momento tenso, la estrella argentina volvió a demostrar que, aún enojada, nunca pierde su brillo ni su sentido del humor.

LAS FOTOS DE SUSANA GIMÉNEZ EN SU DÍA DE FURIA POR PERDER SU VUELO PRIVADO

Fotos: Movilpress.