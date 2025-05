Wanda Nara publicó desde sus redes sociales una lista con todo lo que debería tener el hombre que la conquiste al mismo tiempo que L-Gante daba una entrevista en El Diario de Mariana.

“Que sea inteligente, que le guste comer, que tenga carisma, que sea caballero, que no sea tóxico, que tenga buenos sentimientos, que tenga sentido del humor y me haga reír, que sepa escuchar, que ame a su mamá, que tenga presentes sus cualidades”, escribió la conductora.

Wanda Nara publicó la lista de lo que debe tener un hombre para conquistarla (Foto: captura de Instagram).

Otros de los requisitos de su hombre ideal son: “Que le falten fantasías por cumplir, que tenga tatuajes, que tenga objetivos, que sea feliz, que tenga carácter, que haga buenos mates, que duerma la siesta, que me respete mis espacios, que haga deporte”.

“Que me regale flores del semáforo, que use ropa oversize, que ame los animales, que sienta mucha pasión por algo, que tenga calle y experiencia, que tenga buenas manos, que sea creativo y original, que me dedique canciones, que no tena más de 100 y más de 21 años; y lo más importante que me quiera por lo que soy”, cerró Wanda su lista.

ASÍ REACCIONÓ L-GANTE A LA LISTA DE LO QUE WANDA NARA BUSCA EN UN HOMBRE

Tras ver los requisitos de Wanda Nara para que un hombre la conquiste, L-Gante, que estaba en vivo en El Diario de Mariana, reaccionó sorprendio: “Mirá qué loco”.

L-Gante en El Diario de Mariana (Foto: captura de América).

“¿Es verdad? Se habrá enojado, varios puntos de lo que dice ahí los tengo, no me considero tóxico, no lo veo como una tiradera, es bueno. Con lo de deportista la quedamos un poco", dijo sincero el artista.

