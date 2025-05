Luego de dejar en claro que está distanciado de Wanda Nara y que se deben una charla para definir cómo continuará su historia de amor, Elián “L-Gante” Valenzuela sorprendió al revelar cuándo fue la última vez que besó a la empresaria.

“Con Wanda estamos distanciados. Hay una charla pendiente, pero no la tuvimos. Siempre está la chance de que hablemos, pero no estamos en pareja”, comenzó diciendo el cantante en El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América.

Tras escucharlo, Tatiana Schapiro intervino con una pregunta al hueso: “¿Cuándo fue el último beso que se dieron?”, indagó. Y el entrevistado se sinceró en vivo: “El otro día que estuvo en mi casa. Hace como tres semanas que estamos distanciados”.

Foto: Captura (América)

“Separarnos fue una decisión entre los dos”, agregó, tajante. Y sobre los motivos de la ruptura cerró: “Antes que pelear, discutir o llevarnos mal, decidimos cortar un poco con esta relación. Las diferencias están en lo que estamos enfocados cada uno o las actitudes”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

L-GANTE HABLÓ DE WANDA NARA Y DIO DETALLES DEL ÚLTIMO ENCUENTRO QUE TUVIERON

En medio de las especulaciones sobre su presente sentimental, Elián “L-Gante” Valenzuela dio que hablar cuando le preguntaron si se reconcilió con Wanda Nara y la mandó al frente al contar qué actitud tuvo la empresaria en los últimos días.

Todo comenzó cuando Juana Viale le hizo la pregunta obligada a uno de sus invitados en La Noche de Juana, el programa que conduce por eltrece: “¿Pero estás en pareja o no estás en pareja? ¿Qué nombre le podemos poner a ese vínculo?”, indagó la presentadora. A lo que el cantante se sinceró: “Lo mismo me pregunto porque también estoy medio confundido”

“La semana pasada se me acusó de todo. La situación fue así: supuestamente, lo que dijo ella, es que me había dejado y también, a la misma vez, habían generado varias noticias de que me dejó por esto, o por lo otro, y no me hice cargo de ninguna de esas acusaciones”, agregó.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

Y cerró, dejando la puerta abierta a que su noviazgo con la hermana de Zaira Nara continúe: “Y antes de ayer, cayó en mi casa, así de la nada. De repente mi mamá me dice ‘mirá que vino Wanda’. Y nada, todavía no debemos una charla. Así que no sé en qué estamos”.