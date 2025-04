Fátima Florez habló con Viviana Canosa en su programa de eltrece sobre la separación de Yuyito González de Javier Milei. La humorista no dudó en sacarse las ganas e insultó a la conductora de Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine).

“Fátima, estamos viendo el día que se chaparon con el presidente en tu show, eran un fuego. Con Yuyito eso no pasó. Solo mostraba los muñecos y el pony, pero el presidente no aparecía así, ¿qué te pasa cuando recordas esos momentos?" , le consultó Viviana.

El chape de Fátima Florez y Javier Milei (Foto: captura de eltrece).

Por su parte, la actriz le contestó: “Yo soy una mujer muy pasional, soy así. Estaba en el contexto de mi teatro, en el final del show, un teatro lleno, yo nunca pensé en el protocolo, estoy en mi trabajo, justo da que estoy con el culo al aire...”.

“¿Cómo te enteraste de la separación del presidente con Yuyito? Acá Damián Rojo lo tenía desde el 10 de diciembre y ella lo negó, pero ¿qué te pasó?... porque en su momento vos estabas, no sé si la palabra es enojada, pero incómoda, porque habías sentido que se lo había levantado al que era tu novio durante una entrevista”, indagó Canosa.

(Foto: captura de Ciudad Magazine).

Fue entonces cuando Fátima lanzó sin filtros: “Eso fue en su momento, que me pareció realmente de zorra, pero ya está, eso pasó hace un montón. Todo el mundo sabía que nosotros estábamos de novios. No sé si enojada, pero me pareció una actitud de mujer con poca sororidad hacia otra mujer, el tirarte a agarrarle el muñeco”.

“Claro, ¿estamos hablando de los muñecos que tenía arriba...?”, repreguntó y Florez retrucó filosísima: “En el programa de ella tenía los muñecos de madera, pero me quiso agarrar el muñeco de carne mío”.

QUÉ DIJO FÁTIMA FLOREZ CUANDO LE PREGUNTARON SI SIGUE EN CONTACTO CON JAVIER MILEI

“¿Seguís hablando con Javier Milei. Siguen en contacto, se hablan, se cuentan sus vidas, cómo están, se mandan mensajitos o no?" , le preguntó Viviana Canosa a Fátima Florez en su programa de eltrece.

“La verdad es que nunca hemos dejado de tener contacto, pero eso no quiere decir que yo esté ni esteriqueando ni beboteando. Cuando, en mi caso, sos una buena ex por eso no me dejan de hablar”, contestó directa la humorista.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el día.

Al final, remarcó: “¿Porque tendría que haber un corte total de no hablarse más cuando fuimos dos personas que nos quisimos y que tuvimos una linda relación?, me parece que es lo más normal que pase eso que siga un contacto telefónico al menos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.