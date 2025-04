Este miércoles Santiago Riva Roy reveló en Bondi Live que Wanda Nara tendría otro romance con un cantante además de L-Gante, y blanqueó el nombre del otro involucrado: nada menos que el cordobés Agustín Bernasconi.

“Wanda Nara tuvo un romance con Agustín Bernasconi”, contó el panelista y cronista, mientras que Mariano de la Canal no salía de su asombro: “¿Qué? ¿El pendejito?”, preguntó, en referencia a los 28 años que tiene el cantante.

Agus Bernasconi, de blanco y negro. (Foto: X/@nahiragustina_).

“¿Qué? ¡Qué bien que comés, hija de...!”, agregó el ex fan de Wanda Nara, mientras Riva Roy aseguraba que su fuente “vio los mensajes” que Wanda se enviaba con Bernasconi. “Esta persona me dice ‘No me mandes al frente porque... Pero yo vi los mensajes de Wanda con él”, señaló Santiago.

QUÉ DETALLES SALIERON A LA LUZ SOBRE EL ROMANCE OCULTO DE WANDA NARA CON AGUSTÍN BERNASCONI

El rumor cobró fuerza en cuestión de minutos, y Laurea Ubfal se hizo eco en sus redes sociales. “Contó Santi Riva Roy en Bondi que, para las fiestas, cuando Wanda estuvo en Punta del Este, tuvo un ‘touch and go’ con Agus Bernasconi, estando separada de L-Gante”, escribió la panelista de Infama en Twitter/X.

“Agus se fue a Córdoba por esos días. Pero todo puede ser. ¿Hablarán los protagonistas?”, agregó Ubfal en sus redes sociales, donde Riva Roy le agregó más datos sobre este amorío de verano.

Revelaron más detalles sobre Wanda Nara y Agustín Bernasconi (Foto: Twitter/X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Lau querida, te amplio. El flirteo comenzó por Instagram. Agus en una juntada de amigos contó todoooo. Ellos estuvieron acá en Buenos Aires varias veces. Wanda lo invito luego a Agus a Uruguay cuando fue ella en avión privado y él no quiso ir”, escribió Riva Roy en un tweet.

