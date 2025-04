Este miércoles se supo que la cantante María Becerra está internada en la Clínica Zabala desde el martes a raíz de un cuadro de hemorragia que devino en anemia, lo cual generó que los médicos deban intervenirla quirúrgicamente y colocarle un respirador.

En LAM, Pepe Ochoa trató de ser “cauteloso con la información” recibida, por lo que contó que la joven llegó a la clínica de Belgrano y “entró con un cuadro de hemorragia”. “La verdad que estaba muy grave, le agarró anemia”, contó Ochoa.

“El panelista aseguró que “a partir de ahí le tuvieron que hacer una intervención quirúrgica” a María, que “estuvo toda la noche con un respirador”. “la ventilaban porque como le perdió tanta sangre, cuando le haces una transfusión tenés que devolverle el oxígeno que perdió el cuerpo”, señaló.

Leé más:

SE SUPO POR QUÉ INTERNARON A MARÍA BECEERRA Y PASÓ LA NOCHE CON RESPIRADOR

“Utilizaron esta ventilación para que María pase la noche y tipo 2 de la tarde, le quitaron la ventilación asistida, así que ahora está bien”, agregó Ochoa, que recordó la internación que sufrió la cantante el año pasado.

“No sé ni tengo ni confirmado o no confirmado. Creo que el año pasado ella hizo un posteo que estuvo varios días internada, así que le costó porque en su momento tuvo un embarazo ectópico”, recordó el panelista.

“En este caso no sé si es puntualmente por eso, no sé bien cuál es la información, pero la verdad que me lo contaron hoy. María está fuera de peligro, no tiene ningún tipo de problema. Sigue internada y va a estar internada varios días porque el cuadro fue bastante complicado”, cerró.

María Becerra (Foto: IG | @mariabecerra)

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.