En Sálvese Quién Pueda, Yanina Latorre reveló que fue catequista antes de dedicarse al periodismo en medio de una charla por las Pascuas y Ximena Capristo sorprendió al confesar que hacía lo mismo antes de entrar a Gran Hermano.

“Jueves Santo se puede comer carne”, dijo la conductora y la panelista agregó: “El viernes no”. Entonces, Yanina explicó: “Se también supone que no hagas o comas algo que sea un sacrificio, en mi caso sería no comer un chocolate, o no tomar vino... yo fui catequista”.

Yanina Latorre y sus panelistas de Sálvese Quén Pueda (Foto: captura de América).

Fue entonces cuando Ximena dijo “yo también” y todos en el estudio de grabación estallaron de risa y luego sumó: “Yo encargué pescados y otras comidas, no voy a consumir carne”.

YANINA LATORRE DIO CÁTEDRA DE LAS PASCUAS EN LA PREVIA DEL VIERNES SANTO

Yanina Latorre explicó en su programa de América el significado de la Pascua en la religión: "Durante la cuaresma que son los cuatro domingos anteriores a la Pascua y terminan el domingo de Ramos, ahí no se puede comer carne y después es el viernes Santo hasta el domingo que viene el banquete”.

“Para mí sería un sacrificio no tomar vino pero igual voy a hacerlo, y el chocolate. Me gusta mucho el pescasdo así que no voy a comer pesacado”, dijo al final sobre cómo lo celebran su familia.

