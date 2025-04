La separación de Guillermo Francella (69) de Marynés Breña (58) se convirtió en una de las noticias más llamativas de 2024 y a siete meses de la explosión mediática, la mujer explicó por qué decidieron a darle punto final a esa relación de 36 años.

Santiago Riva Roy contó este jueves en Bondi que encontró a Marynés casi de casualidad en una salida que ella hizo con amigas, y se animó a entrevistarla. “Ahora estoy sola y estoy bien así. Estamos bien los dos”, confirmó ella, muy animada.

Pese a la separación, Marynés Breña confesó que sigue en permanente contacto con el actor de El encargado, que ya está preparando la cuarta temporada de esa exitosa serie. “Hoy estuve hablando toda la tarde. Está laburando un montón con El encargado” y hablamos”, señaló.

Guillermo Francella y Marynés Breña / Fuente: Instagram

MARYNÉS BREÑA, LA EX DE GUILLERMO FRANCELLA ABRIÓ SU CORAZÓN Y CONFESÓ LOS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓN

En ese sentido, Marynés confesó que la rutina matrimonial desgastó la relación. “Son 36 años, si uno no termina así, ¿no?. Tenemos derecho los dos a ser felices, a estar bien”, explicó Marynés, que atribuyó al tiempo la separación.

“El desgaste. No hubo ningún motivo... Un desgaste que venimos trayendo”, se sinceró la ex exesposa de Guillermo Francella, que dejó la puerta abierta a una nueva convivencia con el actor. “No lo sé, así estamos bien. El universo dirá”, arriesgó.

De esta manera, Marynés Breña confirmó lo que ya se había especulado en los medios en octubre de 2024, cuando trascendió su separación de Guillermo Francella; y ella se encargó de agregar que, pese a su situación, ambos mantienen una relación de lo más cordial.

Marynés Breña y Guillermo Francella (Foto: web) Por: Imagen subida a Internet por eltrecetv

