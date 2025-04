Luego de que Mauro Icardi se reencontrara con las hijas que tiene con Wanda Nara en el Ministerio Público Tutelar, donde comenzó el proceso de revinculación, la empresaria reveló cómo fue ese esperado momento.

“Salieron bien, muy felices”, comenzó diciendo Wanda, con una sonrisa plasmada en su rostro, en una nota con Puro show. Además, consultada sobre el proceso de revinculación familiar, agregó: “Estamos haciendo un trabajo todos como familia”.

“Serán varios encuentros porque se tiene que revincular una gran familia. Somos muchos, y vamos a ir de a poco, para poder estar todos juntos yendo para el mismo lado”, añadió, frente a varios cronistas.

Wanda Nara. Foto: IG | wanda_nara

Además, la hermana de Zaira Nara se mostró muy satisfecha con el espacio elegido para este reencuentro: “Estoy muy conforme con este lugar. La revinculación que hacen teniendo en cuenta a los animales, los perros… es hermoso. Pensás que puede llegar a ser un lugar traumático y, lejos de eso, las nenas llegaron y se van felices”.

Wanda Nara al salir de la dependencia pública donde se llevó a cabo el encuentro entre Mauro Icardi y sus hijas. Foto: RS Fotos

Por último, ante la consulta sobre cómo había visto a Icardi, la entrevistada prefirió mantener la privacidad: “Eso lo dejo en privado”, cerró.

PICANTE COMENTARIO DE ANDRÉS NARA SOBRE LAS HIJAS DE WANDA NARA

En medio del litigio legal que tiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi por temas referidos a las hijas que tienen en común, Andrés Nara sorprendió al apuntar sin filtro contra Eugenia “la China” Suárez.

“Las nenas se sienten, en algún punto, la actual pareja del padre fue la que realmente hizo la desvinculación de la familia”, lanzó el papá de Wanda y Zaira Nara, sin filtro, en el estudio de El Diario de Mariana.

“Eso es muy importante. Tanto Wanda, como la abuela, como Zaira y el conjunto familiar, tratan de minimizar eso. Dicen ’No, no es tan así‘, pero te lo aseguro. Es así tal cual”, agregó. Y cerró, tajante: “Yo puedo poner las manos en el fuego por Wanda, pero no por este muchacho (por Icardi) porque, realmente yo tengo una muy mala relación. Bueno, no hay relación, no es ni mala ni buena”.