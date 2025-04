Este lunes, Viviana Canosa subió la apuesta respecto a los temas que venía tratando en los últimos días y los relacionó a la pedofilia y la trata de menores, ocasión que aprovechó para revelar que habló con un hombre que podría averiguar cuál fue el destino final de Loan Danilo Peña desaparecido en Corrientes hace diez meses.

La desaparición de Loan Danilo Peña concentró la atención de los medios de todo el país, que se asentaron en esa provincia, pero a los 100 días comenzaron la retirada sin mayores adelantos en la investigación. Y a diez meses de su desaparición, Canosa dio una importante pista que podría ayudar a encontrarlo.

“Yo me reuní con este tipo hace un mes y medio”, dijo Viviana, que le pidió en varias ocasiones a su abogado y panelista Juan Manuel Dragani que le recuerde el nombre de Tim Ballard, ex agente de la CIA que inspiró la película Sonido de Libertad (Sound of Freedom, 2024) recorriendo el mundo para rescatar a niños de las redes de trata.

Viviana Canosa y Loan Danilo Peña (Foto: capturas eltrece)

VIVIANA CANOSA CONTÓ CÓMO FUE LA CHARLA CON EL EX CÍA QUE PODRÍA ENCONTRAR A LOAN DNAILO PEÑA

“Yo quise investigar el caso Loan y lo sigo investigando porque nadie te está contando la verdad. Este norteamericano inspiró el film Sonido de libertad y llegó al país para ayudar a buscar pedófilos. Y yo me reuní con él en el restaurante Piegari, y él lloraba porque quiere investigar el caso Loan. ¿Y saben qué? No lo dejan”, reveló la periodista.

“Él dice que tiene todo el camino de dónde está o dónde estaba Loan. Pero el Poder no lo deja avanzar. Y hasta quiso regalar aparatología para descubrir y detectar pedófilos”, contó, mientras revelaba que quiso comunicarse con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

“Yo me reuní con Ballard porque tengo atragantado el caso Loan. Llamé al gobernador de Corrientes y nunca me respondió. Llamé también esa noche a (Sergio) Berni (exministro de Seguridad bonaerense), y él sí me respondió”, reveló.

VIVIANA CANOSA REVELÓ POR QUÉ TIM BALLARD NO PUEDE INTERVENIR EN LA BÚSQUEDA DE LOAN DANILO PEÑA EN LA ARGENTINA

“Lo llamé por la provincia de Buenos Aires porque hay un tipo que está preso y que quiere entrevistar este señor Ballard, porque supuestamente esta persona tendría información sobre el caso Loan. No puedo pensar que, mientras estamos acá, hay adultos violando a chiquititos, no lo puedo soportar”, protestó.

Por su parte, Dragani reveló que Ballard le contó sobre los aberrantes motivos que llevarían a las bandas de trata a secuestrar a nenes como Loan. “Lo que nos contaba Tim Ballard es que estos chicos que son secuestrados son violados de 10 a 15 veces por día. Y, después, los matan para quitarle los órganos”, cerró el abogado.

Loan Danilo Peña (Foto: captura eltrece) Por: Imagen subida a Internet por eltrecetv

