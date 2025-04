Este domingo Marcela Tauro debutó con Infama en América y uno de los platos fuertes del ciclo fue un video en el que se lo ve a Elián Valenzuela, L-Gante, a las piñas con su mánager, conocido como Maxi el Brother.

El escándalo ocurrió a la salida del boliche Equinoccio en el barrio de Liniers y luego de que Wanda Nara abandonara el lugar. En las imágenes se puede ver cómo el cantante y el representante se trenzan en una pelea en la calle y el joven le aplica un tremendo golpe a un automóvil mientras un policía lo separa.

(Foto: Instagram / maxielbrother, lgante_keloke)

“Vos me cag… la vida, payaso, no sos mi jefe”, le habría dicho Elián a su representante, que no respondió las preguntas de Ciudad al respecto. Marcela Tauro y sus panelistas especularon con la posibilidad de que tras esta violenta acción L-Gante podría volver a la cárcel luego de que se lo condenara a tres años de prisión condicional.

QUÉ DIJO L-GANTE TRAS SU VIAJE A COLOMBIA A CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS CON AMIGOS

Si bien su manager no habló, sí lo hizo L-Gante con Oliver Quiroz para Infama a su regreso de Colombia y cuando el cronista le preguntó sobre la definición que le dio a su relación con Wanda Nara, el cantante sorprendió al contar que, para él, es “indescifrable”.

Cuando el cronista le preguntó qué tiene que pasar en la relación para que se lo considere un noviazgo o similar, este señaló: “No me hace falta aclarar nada”. Asimismo, Elián le contó que la relación entre la mediática y su mamá es muy cercana.

Asimismo, Elián se animó a contar si se animaría a aparecer junto a Wanda Nara en la nueva temporada de MasterChef como hizo Mauro Icardi en 2023, aseguró que “la secundea en todo”.

