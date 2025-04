Esta semana, Rosina Beltrán debutó como panelista en Empezar el día, programa de Ciudad Magazine que conduce Yuyito González, y un episodio policial la tuvo como protagonista.

El miércoles por la noche a la ex Gran Hermano 2023 le robaron el celular, tras dejarlo olvidado en el auto que se tomó camino a su casa, y calificó la vivencia como “siniestra”.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el día.

ROSINA BELTRÁN CONTÓ QUE LE ROBARON EL CELULAR Y LA ODISEA QUE FUE RECUPERARLO

“Lo que me pasó ayer fue siniestro. Me fui para casa cuando terminé el día, estaba cargadísima con la computadora, la valija y los bolsos. Entonces, cuando fui a pagar el auto por la aplicación, me dejé el celular en el asiento”.

“Desde otro celular que tengo, abrí la aplicación y hablé con la chofer. Le mandé un mensaje, le puse ‘por favor, devolveme mi celular, trabajo con el celular y lo necesito’”.

“Ella me dijo ‘acá en el auto no quedó nada. Te puedo dar la dirección en donde bajé a la última chica’”.

“Me dio la dirección y voy con una amiga, con Flor Cabrera. ¡Toqué la puerta con un miedo! Dije ‘¿quién me va a atender acá?‘. Me atendió la familia, que me dijo que su hija no estaba y me dio su número”.

“La llamé, y le dije ‘por favor, no sé si encontraste mi celular, pero lo necesito’. Y ella me dijo ‘lo encontré, pero se lo di a la conductora’”.

“Yo ayer por la noche, con la policía, con linternas, en las vías del tren. Me sentía que estaba en el FBI. Por suerte, el teléfono está acá”.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el día.

“Esto es siniestro. Yo ayer hice la denuncia porque esto es fatal... En fin, con el GPS lo pudimos rastrear. Fuimos con la policía y el celular estaba en una bolsa, todo envuelto. Me lo tiró en las vías del tren. ¡Es una locura!”.

“¿Por qué no me devolvió el celular? Yo le conté que trabajaba acá. Le conté toda mi vida. Yo soy re sociable… Quiero encontrarle la explicación porque fue siniestro todo”.

“Hoy la chofer me llamó por teléfono, pero no la voy a atender. El universo se encargará de la gente que hace el mal”.

