El SAME, la policía y los vecinos, todos fueron testigos del tenso encuentro de Wanda Nara con Mauro Icardi luego de que el futbolista irrumpiera en su domicilio de Núñez. Ya se había encontrado con sus hijas, pero volvió para dejar a sus tres perros y todo fue un escándalo con gritos y pedidos de ayuda.

El mismo viernes por la noche circularon videos de lo que fue el escándalo, el cual escaló a niveles altos de violencia. “Estás haciendo que pase un mal momento la criatura, ¿podés bajarla?”, se la escucha decir un efectivo al deportista, que estaba con la menor en brazos.

“¡Ayuda por favor! está pidiendo ayuda", gritó desesperada Wanda. En la grabación que publicó el periodista Martín Candalaft se lo ve a Mauro salir del ascensor y contestarles: “Yo llamo a mi abogada y se soluciona en dos segundos”. La misma que se había ido antes de que todo estallara.

Al final, según informó Yanina Latorre en sus redes sociales, Icardi se terminó yendo del edificio Chateau con Elba Marcovecchio, sin sus hijas; habría manejado a toda velocidad y en contramano por la Avenida Libertador. Pochi de Gossipeame contó que las abogadas habrían renunciado a seguir representarlo.

ASEGURAN QUE LA CHINA SUÁREZ ESPERABA A MAURO ICARDI Y LAS NENAS CON UN ASADO

Yanina Latorre reveló desde las historias de su cuenta oficial de Instagram que la China Suárez habría estado esperando a Mauro Icardi y las nenas con un asado en la famosa “casa de los sueños”, a pesar de la resolución judicial, que dectaminaba que la actriz no podía estar mientras las menores estuvieran con el padre.

“La China llamaba en medio del escándalo, no tiene paz. Parece que tenía un asado preparado, y lo llamaba... que alguien le avise que el defensor de menores dictaminó que no tenía que estar ella”, dijo la panelista sobre la ex de Benjamín Vicuña.

