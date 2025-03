A menos de 24 horas de haber ingresado a la casa de Gran Hermano 2024-2025, Furia protagonizó el primer cara a cara súper tenso con Eugenia Ruiz, participante que entró al reality el mes pasado con siete nuevos compañeros.

Si bien, Juliana Scaglione volvió al reality con la consigna de jugar y disfrutar, Eugenia la confrontó con dureza, pese al intento de Furia de desdramatizar el entredicho y evitar la discusión.

FURIA TUVO EL PRIMER ENCONTRONAZO CON EUGENIA EN GRAN HERMANO

Furia: -Dijiste: “Uy, ¡me tocó lo que me dijo! Tiene un problema conmigo”. Y yo te digo que no.

Eugenia: -No, no me tocó. Justamente, nada que ver en la vida.

Furia a Lorenzo: -¿Cómo le explico que no es nada?

Eugenia: -Me ha dicho que “victimización”. Si no querés hablar, listo, queda ahí.

Furia le chocó la mano con aparente buena onda y le hizo una picante advertencia

Furia: -Nos vemos en placa.

Eugenia: -¿Me invitás a placa?

Furia: -Te hice un chiste.

Eugenia: -Si vamos a placa me hacés pingo. Vení, ¿por qué te vas? ¿Tenés miedo de hablar?

Furia: -No le tengo miedo a nadie y menos en mi casa.

Eugenia: -Ahora es mi casa, mami.

Furia: -No sé, creo que es la casa de los chicos, primero.

Eugenia: -Y mía también.

Furia: -No, no creo que sea tuya.

En todo momento, Furia mantuvo la calma y se escudó en el humor. Incluso, dejó a Eugenia con la palabra en la boca al dar por terminado el conflicto yéndose del lugar sin engancharse en la “pelea”.

