Pedro Rosemblat entrevistó a Lali Espósito este martes en su programa de streaming Industria Nacional (Gelatina) y quedó sorprendido luego de que la cantante le confesara que uno de sus temas está inspirado en su vínculo amoroso.

Luego del escándalo por los dichos de Eial Molavsky, quien le pidió disculpas públicas, la artista reveló picante a Pedro, con quien está oficialmente desde febrero del 2024, que le dedicó un tema. Él quedó impactado.

“Esta canción que mecionás, ‘Mejor que Vos’, la hicimos juntos con Ale Sergi, videazo, hacete un poco cargo de la letra también”, dijo ella y el periodista contestó descolocado: “Ah, ¿sí?, me estoy enterando en este momento Mariana”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el programa de streaming Industria Nacional de Gelatina (Foto: captura de X).

“Pero mi amor... ‘ahora encontré uno mucho mejor que vos’”, comentó entonce la actriz y le explicó: “‘Siempre lo hace con ganas’. O sea, no es todo autorreferencial, pero sí, uno se inspira en la vida”.

“Acá el Indio Solari nos dijo ‘la música es para imaginar’”, le respondió Rosemblat por su parte y Lali refutó: “No, estás muy literal hoy. Yo el Indio Solari no soy, claro está, pero a mí me inspiró el amor”.

EL PEDIDO DE DISCULPAS DE EIAL MOLDAVSKY A LALI ESPÓSITO

Eial Moldavsky se disculpó con Lali Espósto por sus dichos en el stream Olga acerca de un supuesto encuentro íntimo: "Vengo a ofrecer unas disculpas públicas" .

“Quiero aclarar en primer lugar que en ningún momento me referí a Lali. La historia es completamente falsa, la inventé. No contaría algo así al aire nunca y creo que está bien aclarar que no me refería a ella”, expresó.

Foto: captura de Instagram.

Luego, se digirió también al público por sus modos: “Mi disculpa también es para todos, es para quienes ven un video, y ven a un chabón hablar de esa manera, que es algo que a mí me causa mucho rechazo, no me reconozco”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.