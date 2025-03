El escándalo que desató Eial Moldavsky al relatar un supuesto encuentro íntimo con Lali Espósito desató un efecto dominó que terminó con la cantante y su novio Pedro Rosemblat borrándolo de sus “seguidos” de Instagram y con un tendal de explicaciones por brindar.

Sin embargo, el hijo de Roberto Moldavsky optó por asegurar que la anécdota que contó con lujo de detalles es completamente falsa y en una entrevista con LAM aseguró que “muy arrepentido de lo que dijo” y que “le hubiera encantado que sea distinto” el momento que generó en su streaming.

Ante la pregunta del cronista sobre que Eduardo Feinmann lo considerara un “filósofo de cuarta”, entre muchas opiniones, Moldavsky aseguró que el conductor de A24 “tiene cosas que le causan mucho desprecio, pero yo dije algo que me arrepiento y que estuvo muy mal”.

El conductor de Gelatina ironizó sobre los dichos de su colega de A24 sobre el filósofo streamer.

QUÉ LE DIJO PEDRO ROSEMBLAT TRAS LA MARCHA ATRÁS DE EIAL MOLDAVSKY SOBRE SU SUPUESTA ANÉCDOTA SOBRE LALI ESPÓSITO

Asimismo, Eial dijo que “sería una felicidad enorme” poder “resolver las cosas por privado” con Lali; aunque Pedro Rosemblat no estuvo tan de acuerdo. “Creo que hay que dejar pasar un poco de agua y que no se le pegue al que está en el piso. Y ya hablaré cuando corresponda”, dijo el conductor de Gelatina al mismo medio.

“Lo voy a plantear genéricamente: si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir, si vos las disculpas las hacés al día siguiente de que te funan en Twitter y no al día siguiente de que te mandaste una cagada, la sensación que a mí me da desde el prejuicio es que lo que querés enmendar no es el error, sino la puteada en Twitter. Hay que endurecer el cuero y saber que no pasa nada si te putean en Twitter. Hay que bancársela”, dijo Pedro.

Asimismo, Rsemblat se diferenció de Moldavsky con una frase demoledora. “Yo a Lali la amo, amigo. No solo que no la voy a exponer, sino que la voy a preservar y a cuidar todo lo que pueda y lo que está a mi alcance. Es la mujer que amo. Va más allá del stream, las visualizaciones, los me gusta y el aire”, aseguró.

Finalmente, el conductor desafió al notero a que vea que radio estaba sintonizando en su auto y este observó que se trataba de Mitre. “Yo escucho AM 790 todas las mañanas, a Eduardo Feimann siempre”, aseguró, y luego declaró: “Coincido mucho con Feinmann, me parece un gran conductor de TV, aunque no voy a caer en esa”.

