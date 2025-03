Este fin de semana comenzaron a sonar fuerte los rumores de ruptura de L-Gante y Wanda Nara cuando, tras la aparición de las fotos hot de la mediática, él la dejó de seguir y luego se reencontraron fríamente sobre el escenario para un show.

Sin embargo, la pareja no volvió a ser vista en el resto del fin de semana y este lunes Daniel Fava contó en A la tarde que el joven ya tiene un nuevo amor en el ambiente y reveló incluso que fue ganadora de Canta Conmigo Ahora.

“De esta novela, Wanda L-Gante se rumoreó de un supuesto tercero en discordia para ser el receptor de las famosas fotos de Wanda. ¿Pero eso no será el camino alternativo para despejar una situación hacia un lado incorrecto?”, dijo el panelista, dando a entender que la infidelidad no sería del lado de la mediática.

Wanda Nara, L-Gante y Damaris Melina (Fotos: Instagram @wanda_nara y @damarismelinaok)

Leé más:

El gesto de L-Gante que alimentó los rumores de crisis con Wanda Nara

QUIÉN SERÍA LA TERCERA EN DISCORDIA ENTRE L-GANTE Y WANDA NARA

“Como acá no hay nadie de campo, salvo yo que soy de Wilde no me entendieron. ‘El Tero, canta en un lado, pone los huevos en el otro’”, parafraseó Fava. “Anoten este nombre”, anunció, y reveló que “no solo comparten la productora, sino la pasión por el canto y ella está en el pleno ascenso”.

“Damaris Melina o Damaris Zulli. ¿Nombre artístico o nombre real? Lo que ustedes prefieran. Fue la ganadora del segundo Cantando”, dijo Fava erróneamente ya que la joven es la ganadora del segundo Canta Conmigo Ahora, que salió por eltrece entre noviembre y diciembre de 2022.

“Cantante de cumbia que la está rompiendo. Repito, anoten este nombre: Damaris Melina o Damaris Zulli”, reiteró el periodista mientras Josefina Pouso le advertía que el prometido de la cantante podría llegar a “cag… a trompadas” porque ella estaría a punto de casarse. “Ustedes son los especialistas, empiecen a averiguar”, dijo Fava, que aplicó la política del tero.

Damaris Melina (Foto: Instagram @damarismelinaok)

Leé más:

Wanda Nara y L-Gante dieron un show juntos y se fueron separados: el video

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.