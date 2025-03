El viernes pasado Cinthia Fernández pegó un faltazo a LAM en coincidencia con una ácida crítica que le hizo Yanina Latorre en su programa de El observador, y este lunes Ángel de Brito reveló que la bailarina ya no será parte del ciclo de chimentos de América y anunció a su reemplazante.

Todo comenzó cuando Carla Conte le preguntó a De Brito en Bondi si este viernes sí recibirá a Cinthia en LAM, y este anunció que su silla quedó y que tenía “una mala noticia” para dar. “Dalma (Maradona) reemplaza a Cinthia Fernández en LAM a partir de hoy. La limpió”, dijo.

“Cinthia Fernández no va a formar más parte de LAM… por el momento”, insistió De Brito, mientras Carla Conte recordaba que al inicio del programa el conductor contó que la ex “angelita” había dado como excusa que no llegó al programa porque estaba “en la facu”.

La panelista de LAM apuntó contra su compañera y la acusó de "carroñera" por prenderse a una entrevista en Intrusos a Emily Ceco.

ÁNGEL DE BRITO DIO LA VERDADERA CAUSA DEL DESPIDO DE CINTHIA FERNÁNDEZ DE LAM

“Fue por estudiosa. Es la primera que por estudiar se va, y no le dan los horarios”, dijo Ángel mientras Dalma y Carla “bancaron” a la bailarina por embarcarse en la carrera de Derecho. Pero De Brito se guardó una ironía para terminar de explicar el despido de Cinthia.

“En marzo no va a poder asistir a la LAM. Sí asistió a intrusos, no tendrá materias por ahí”, asestó el golpe el conductor. “Aparte fue de… ¿cómo se dice? De acompañante, de primera dama del doctor Castillo que fue con un caso a Intrusos el viernes”, resaltó el conductor en referencia a la presencia de Emily de Love is Blind en Intrusos.

“Yo estaba detrás de cámara así mirando todo, controlando”, agregó De Brito mientrs sus “bondiolas” le señalaban que “capaz está haciendo una pasantía con Castillo”. “Para mí esperaba que le tiraran un micrófono. Yo la adoro, Cintia, pero bueno, es la verdad. Esto es la verdad”, cerró.

Cinthia Fernández y Ángel de Brito (Foto: Capturas LAM)

