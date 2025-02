Cinthia Fernández asistió a LAM, ya que es panelista rotativa, y desde el camarín les reveló a sus seguidores que tuvo que ser operada de urgencia.

“Me hicieron una extracción de un quiste”, expresó antes de compartir las impresionantes imágenes y relatar con crudeza el dolor que venía sintiendo en esa zona desde hacía días.

Cinthia tuvo que ser operada de urgencia. Foto: IG | cinthia_fernandez_

“Tenía un bulto en la espalda que hace dos días me empezó a doler. Me costaba muchísimo dormir”, sumó Fernández, remarcando que el quiste aumentó mucho de tamaño por la inflamación y el dolor comenzó a volverse insoportable.

ASÍ CINTHIA FERNÁNDEZ SE DIO CUENTA DE QUE TENÍA UN QUISTE

Cinthia Fernández pensó que lo que tenía en la espalda era un granito, hasta que un cirujano la diagnosticó y rápidamente la operó.

“Un cirujano supo entender mi urgencia y me dijo: ‘Es un quiste sebáceo, te lo voy a sacar’. Me hizo una batería de estudios y el resultado es que hoy no tengo más el quiste. El olor a podrido que tenía es impresionante y asqueroso”, sentenció, remarcando que la operación salió excelente.