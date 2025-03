En medio de los constantes posteos que comparten Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez dejando en claro el gran presente sentimental que atraviesan, Yanina Latorre fue letal con su opinión al aire.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito indagó sobre el video que muestra a la actriz y cantante sorprendiendo a su novio adentro de una valija. Fue entonces que la panelista de LAM dijo lo suyo sin filtro: “Me pareció un horror, marginal, fondo de olla. Dos bolu... que hacen todo para las redes”.

“¡Llegaron juntos de Turquía! Si vos me decís que hace cuatro meses que no se ven, que tiene el pit… ardido y que ella aparece en una valija… Para mí es ‘filmame, así lo subo a las redes y lo ve Wanda Nara’”, agregó. Y cerró, picante: “Esta gente, ¿no puede hacer nada sin filmarse?”.

Foto: Captura (América)

Fueron muchas las repercusiones que despertaron los fuertes posteos que compartió Mauro Icardi contra Wanda Nara en varios posteos que subió a las redes, donde no dudó en nombrar a su actual pareja, Eugenia “la China” Suárez.

“¿(Wanda) es la misma que quería el divorcio y cuando presenté el divorcio enloqueció publicando chats antiguos para desorientar y hacer creer públicamente otra realidad? Mmm, raro… La misma que me prohibió con denuncias publicar fotos de mis hijas en mis redes sociales por despecho, envidia y celos hacia mi nueva pareja, pero claramente en sus ‘leyes’ reina el ‘haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago’. Mmm, raro también, ¿verdad?”, escribió el futbolista en la publicación que plasmó en Instagram Stories.

“No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes (porque los crié y me dicen ‘papá’, palabras textuales). ¿Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada? Mmm raro, ¿no?”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Y cerró, sin filtro: “¿La misma que incumplió cada resolución de un juez y un defensor de menores, pero como no le convenía, quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió tres veces de abogados? Qué buena estrategia, o que mal asesorada diría yo. Igual, vamos probando a ver, ¿quién nos hace el favor?”.