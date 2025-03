Este domingo, en La Noche de Mirtha, Graciela Alfano sorprendió al compartir detalles íntimos sobre la foto desnuda que publicó en redes sociales y generó un gran revuelo.

Durante la entrevista, Mirtha Legrand le preguntó directamente quién había capturado la imagen, lo que llevó a una inesperada revelación.

La conversación comenzó cuando Mirtha Legrand, con su estilo característico, le preguntó: “¿Te hiciste una foto desnuda?”.

La confesión de Graciela Alfano sobre su foto viral

A lo que Graciela Alfano respondió sin titubeos: “Sí, es que me encanta. Estoy muy bien con mi cuerpo”.

Sin embargo, la gran incógnita de la noche llegó cuando la conductora de eltrece insistió: “¿Quién te tomó la foto? ¿Podemos saberlo?”

Fue entonces cuando la exvedette aclaró los rumores y desmintió las especulaciones que apuntaban a Ronaldinho.

“Ah, sí, es la pregunta. Me lo han preguntado porque justo me había encontrado con Ronaldinho. Viste que la gente inventa. Saqué una foto con Ronaldinho en el ascensor y todos creían que él me había sacado la foto”.

La actriz y conductora explicó las causas de su última ruptura.

Alfano sorprendió al revelar que la imagen fue tomada por una empleada del hotel

“En realidad, fue una de las chicas del hotel en donde yo estaba. Le dije ‘vos te tenés que quedar inmóvil acá. No te podés mover porque mi brazo está tapando justo lo que tiene que tapar. No te muevas’. Sacó una toma buenísima. Se viralizó y bueno, me encantó”.

La foto de Graciela Alfano que impactó en redes sociales

Graciela Alfano se filmó desnuda en la ducha (Foto: captura Instagram/iconoalfano)

La publicación de la imagen generó miles de reacciones y comentarios en las redes, destacando la confianza y seguridad de Alfano con su cuerpo. La actriz ha sido siempre un ícono de belleza, y esta vez no fue la excepción.