Juana Viale sorprendió a todos en su programa al compartir una historia íntima sobre Mirtha Legrand, que refleja su elegancia incluso en la intimidad de su hogar.

“El otra día fui a visitar a la abuela y estábamos de entrecasa, como siempre, en complicidad”, comenzó relatando Juana.

En su relato, la conductora contó que acompañó a su abuela a su dormitorio y se encontró con una escena inusual: “No sé si le va a gustar esto porque no le gusta que diga esta palabra, pero estaba en patas. Y yo, que siempre ando descalza, me sorprendí”.

Por qué Mirtha Legrand no puede caminar descalza

La reacción de Mirtha fue inesperada: “Me dice ‘me caigo para atrás porque necesito de los tacos’. O sea, no sabe caminar descalza. Increíble, a su edad maneja los tacos como nadie”, concluyó Juana.

Este divertido momento generó risas y admiración por la icónica diva de la televisión, quien, a pesar del paso del tiempo, sigue fiel a su estilo inconfundible.