Contenta por su embarazo con su novio Matías Palleiro, sorprendió que Jimena Barón le hiciera un fuerte reclamo a través de sus stories de Instagram.

La cantante, que está disfrutando a pleno de su gestación, reveló que en la casa en la que convive con Matías y Momo, su hijo con su ex, Daniel Osvaldo, ya no tienen lugar.

Jime le hizo un fuerte reclamo a Matías. Foto: IG | jmena

En este contexto, le echó la culpa a Matías, remarcando que ella le había propuesto pensar en un espacio apto para convivir y tener hijos, él le dijo que no estaba listo y ella encaró la mudanza sola con su niño mayor. Sin embargo, su novio luego se arrepintió y se sumó a la aventura.

EL FUERTE RECLAMO DE JIMENA BARÓN A MATÍAS PALLEIRO

Jimena Barón, próxima a parir a su segundo hijo, cree que los cuatro no van a entrar en la casa que ella compró para vivir sola con Momo.

“No me hagan recordarles que yo le propuse a Matías mudarnos a una casa grande para encarar los hijos y convivencia, pero como él se autopercibía adolescente me dijo que no, que no estaba listo...”.

“Yo compré esta casa para Momo y para mí, después se arrepintió. Ahora estamos aquí procreados y con poco lugar. Nos amamos y nos llevamos genial, pero no entramos”, expresó Jime al pie de una notita que le dejó su novio, que le avisaba que volvía para almorzar.