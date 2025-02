A poco de que Morena Rial quedara en libertad en medio de una investigación que sigue su curso por un presunto “robo con escruche” que habría cometido en Villa Adelina con otras personas, Yanina Latorre analizó el tema y fue letal con su opinión.

“Loca, estás imputada por chorra. Saliste más rápido que cualquier vecino porque, es verdad, tu papá puede haber pagado una fianza. Estoy hablando de cosas legales”, comenzó diciendo Yanina en El Observador 107.9.

“Después, hay que tener cuidado. Parece que no puede manejar ningún auto, tienen que ir avanzando porque está con libertad condicional. Y como en este país hay tanto chorro y hay tanta inseguridad, no hay tobilleras”, agregó.

Las fotos del traslado de Morena Rial desde la comisaría donde estaba detenida a la fiscalía de San Isidro. (RS Fotos)

“Cuando vos salís en libertad condicional te ponen una tobillera, pero si pensamos por qué no hay tobilleras, es porque estamos atestados de chorros. Y porque debe estar lleno de gente con libertad condicional, con tobilleras, porque tampoco hay lugar en las cárceles. Habría que pensar qué hacer para que termine todo este tema de la inseguridad, porque no hay tobilleras y porque hay gente con libertad condicional”, siguió.

Y sumó: “Yo no creo en la libertad condicional. Hay un montón de formas de escaparse y seguir. Un tipo que chorea y lo dejás en libertad condicional, vuelve a chorear, chicos. A Morena no le da la cabeza. Los cuatro pelot… que iban con ella a robar a casa de gente inocente, que labura y que lo que tiene, mucho o poco, se lo ganó laburando, a mí eso es lo que me saca de quicio”.

“Que cinco pelot… se crean con la impunidad de agarrar un auto una noche, entrar a una casa de un tipo, mina, que aunque sea mega millonario, o de clase media o pobre, bajan la térmica, y entrar a afanar, ¿quiénes son? Vayan a laburar, loco”, cerró Yanina, sin filtro.

Yanina Latorre: "A Morena no le da la cabeza. Los cuatro pelot… que iban con ella a robar a casa de gente inocente, que labura y que lo que tiene, mucho o poco, se lo ganó laburando, a mí eso es lo que me saca de quicio”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL MOTIVO POR EL QUE BURLANDO PIDIÓ UNA PERICIA PSIQUIÁTRICA Y PSICOLÓGICA PARA MORENA RIAL TRAS SU DETENCIÓN

En medio de las nuevas novedades que se van conociendo sobre Morena Rial, quien días atrás quedó detenida por un presunto “robo con escruche” que habría cometido en Villa Adelina, su nuevo abogado, Fernando Burlando, dio detalles sobre su situación procesal.

“Morena aportó el domicilio en donde va a vivir desde su libertad en adelante, participamos un poquito de la audiencia y dijimos quiénes ejercerían la función de contenedores de una situación y también, obviamente, se habló de su bebé, que no es una situación menor. Es una mamá que está privada, no solamente de la libertad, sino también de tener a su bebé en brazos”, comenzó diciendo Burlando en una nota que dio a El Diario de Mariana.

“Después de aportar el domicilio, que se ignoraba, creo que la situación cerró por completo. El papá (Jorge Rial) y la hermana (Rocío Rial) están muy preocupados por la situación que está viviendo Morena. Hay situaciones en las que uno tiene que preguntarse por qué surgen o por qué se dan. Yo creo que Morena ha vivido una vida muy violenta, salvaje, angustiante, muy triste por momentos. Es como no reconocer que el sistema de adopción en Argentina es realmente una verdadera tragedia”, agregó.

La mediática celebró su reencuentro con su hijo Amadeo. Imagen subida a Instagram por @moreerial (INSTAGRAM). Por: Imagen subida a Instagram por @moreerial (INSTAGRAM)

“Desde chiquita sufrió maltrato y abandono. Si bien acá lo más importante son las posibles víctimas de un hecho delictivo, yo estoy acá para poner las cosas en orden y para tratar de que Morena no entre en esa puerta giratoria que todos criticamos, sino que dé la cara, dé las explicaciones y trate de revertir lo que ocurrió”, siguió.

Fernando Burlando: “Pedí una pericia psiquiátrica y psicológica porque esta situación posparto también pudo haber generado una influencia negativa”.

Y sobre el nuevo pedido que le hizo a la Justicia, cerró, contundente: “Pedí una pericia psiquiátrica y psicológica porque esta situación posparto también pudo haber generado una influencia negativa”.