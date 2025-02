A poco de que se conociera que Morena Rial escribió una carta desde la cárcel, tras ser detenida días atrás por un presunto “robo con escruche” que habría cometido en Villa Adelina, Luis Ventura dio a conocer el contenido de ese escrito.

“Quiero comunicarle a la prensa que me están dando ya por culpable sin que la Justicia me haya condenado. Primero, lo tienen que demostrar para poder así juzgarme. ¡Que lo demuestren!”, comenzó leyendo el periodista en A la tarde.

“Lo más importante para mí son mis hijos. Solo espero estar muy pronto cerca de Amadeo, el más chiquito, y Francesco, el más grande; porque los extraño mucho y cada día que pasa se me rompe el corazón de estar lejos de ellos”, agregó.

“Respecto a que Alejandro Cipolla se vaya (dejó de ser su letrado y tomó su lugar Fernando Burlando), no se debe a que es mal abogado y que me esté perjudicando, sino que hay otros motivos que más adelante informaré. Pero Alejandro Cipolla es alguien que yo amo y eso no va a cambiar”, añadió, en referencia a las especulaciones que surgieron con el cambio de representación. Y cerró, contundente: “Le mando saludos a todos y cuando esté en libertad, contaré mi versión. Morena Rial”.

HABLÓ EL PADRE DEL BEBÉ DE MORENA RIAL Y APUNTÓ CONTRA JORGE

A poco de que Morena Rial quedara detenida por un presunto “robo con escruche” que habría cometido en Villa Adelina, Matías Ogas (quien tiene a Amadeo con la joven) rompió el silencio y fue letal al referirse a Jorge Rial, tras quedar al cuidado del bebé de 4 meses.

“Estoy al tanto de lo que está pasando y sí, mi hijo está, lamentablemente, con esa persona, con Jorge Rial. El abuelo, que no sé si estuvo en México un mes y lo vio una vez en estos cuatro meses”, comenzó diciendo el entrevistado en una profunda nota que dio a A la tarde.

“Hace cuatro meses que nació mi hijo y Jorge es la primera vez que lo ve. No tengo comunicación con mi hijo y él me bloqueó. No puedo hace videollamada y no puedo tener contacto con mi hijo”, agregó.

Y cerró, visiblemente dolido: “Estoy realmente quebrado. Esta persona no me contesta los mensajes y me tiene bloqueado de todos lados”.