Pancho Dotto quedó envuelto en un tremendo escándalo en Punta del Este, ciudad uruguaya que, como todos los años, eligió para irse de vacaciones.

¿Qué pasó? Fue multado por haber manejado desde el Puente de La Barra hasta un restaurante de José Ignacio usando el teléfono celular para hacer un vivo de Instagram.

Pancho fue multado y quedó registrado en el vivo.

Según El Observador de Uruguay, el empresario habría recorrido más de 25 kilómetros mientras usaba el aparato, falta por la que fue sancionado por el personal de tránsito.

LA MULTA A PANCHO DOTTO QUEDÓ REGISTRADA EN REDES

Mientras manejaba, Pancho Dotto contaba en un vivo de Instagram hacia dónde se dirigía, hasta que fue multado

“Cruzando el puente de La Barra con el Rolls Royce. Son las dos menos cinco de la tarde, está adelantado mi reloj igual, deben ser las dos menos cuarto. Acá estamos justito con la reglamentación. Qué increíble 60 personas, hace más de, no sé, un año que no hacía un vivo...”, dijo, antes de que lo multaran.

“Me vas a molestar con el celular, como estoy haciendo un vivo, me dijeron. ¿Pero no me vas a hacer una boleta? Me va a hacer una boleta, entonces lo voy a seguir filmando, yo pensé que no me la iba a hacer. Cuando vi las motos dije, ‘bueno me van a hacer una boleta’ y me la van a hacer. No hay problema. Gracias, un poquito para adelante y acá estamos”, cerró.