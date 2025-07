La consolidación de Marina Calabró en su relación con Rolando Barbano, luego de superar contratiempos, fue a la par de los cuestionamientos la pareja contra la prensa, con un fuerte reproche de la periodista contra Pampito, que el conductor replicó en vivo sin filtros.

“También se mandó una fea, pero... Sí, se mandó también una fea. Pero bueno, no tengo cuadernito negro”, protestó Marina con gestos de fastidio.

“Yo creí que era mi amigo y en un momento donde yo estaba en el piso, dio una información falsa”, continuó para sorpresa de Alejandro Castello, el cronista de Puro Show.

Al final, Marina Calabró blanqueó su decepción con Sebastián Perelló: “Además, que nunca chequeó conmigo. Y lo lamento. Pero bueno, todos nos equivocamos”.

LA RESPUESTA DE PAMPITO A MARINA CALABRÓ

Mirá lo que le dijo el conductor de Puro Show a la periodista.

“Yo la quiero mucho Marina, festejé mi cumpleaños en su casa. Imagínate el nivel de confianza, me llevó a laburar con ella en su momento en elnueve. Tuve la suerte de poder trabajar, no sé, unos minutitos con Jorge Lanata gracias a Marina porque la reemplacé varias veces”, arrancó Pampito.

Rolando Barbano contra la prensa de espectáculos.

Entonces se desahogó: “Siento el enojo un poco desmedido para conmigo, porque después veo que otras personas le han dicho muchas otras barbaridades a Marina y después ella como que las perdonó. Yo la sigo considerando amiga”

“En mi columna Pampito en Ciudad, un día conté algo divertido ahí que no sé, me pareció que era algo gracioso, pero a ella no le causó gracia, que fue cuando ellos estaban yendo y viniendo con Barbano que ella había ido a ver una bruja para hacerle como un amarre a Rolando”.

“Me pareció que era algo gracioso, pero a Marina no le causó gracia”. Pampito.

“Nunca lo pensé ni tomé dimensión de que le iba a causar tanto dolor. Salió en todos los medios, se hizo recontra viral. Hablamos. Y claro, bueno, Marina Calabró se recalentó“, cerró Pampito con honestidad brutal.