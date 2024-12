Luego de la preocupación que despertó la salud de Jorge Lanata, tras conocerse que le detectaron una trombosis, el Hospital Italiano difundió un nuevo parte médico que habla en detalle de cómo se encuentra el periodista.

“El paciente Jorge Ernesto Lanata continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente se encuentra vigil, afebril, en ventilación mecánica durante la noche, mientras que durante el día con ventilación espontánea”, se pudo leer en el comunicado oficial que compartió el periodista, Luis Bremer, en su cuenta de X (antes Twitter).

“Está hemodinámicamente estable y no requiere drogas vasoactivas. El tratamiento incluye anticoagulante debido a una trombosis venosa profunda en miembro superior, y sigue con rehabilitación motora y fonoaudiológica, mostrando una buena respuesta”, agregó.

Y cerró el escrito, que está firmado por el Dr. Sergio Giannasi (Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva) y Dra. Susana Bauque (Jefa del Servicio de Terapia Intensiva): “Se prevé que el paciente permanezca internado en este servicio hasta completar su tratamiento”.

ELBA MARCOVECCHIO REVELÓ CUÁL FUE EL PEDIDO EXPRESO QUE LE HIZO JORGE LANATA ANTES DE SU INTERNACIÓN

En medio de las alentadoras noticias que empezaron a circular sobre el estado de salud de Jorge Lanata, Fernanda Iglesias dio a conocer la información que le hicieron llegar sobre el periodista, pero Elba Marcovecchio la desmintió en vivo.

“Lanata lúcido por la mañana. Por ejemplo, hoy estuvo lúcido de 7.30 a 11.30 de la mañana. Le contaron que habían atentado contra Donald Trump y estaba indignado porque le dijeron que fue hace un montón de meses, porque no se acuerda nada de los últimos meses. Entonces le dicen, ‘no, esto fue hace tres meses’, y es como que no puede creer que se perdió tantas cosas”, comenzó diciendo Fernanda en LAM.

“Lo dejan descansar por la tarde y le ponen el respirador. Lo que me dijeron es que ahora el único problema que tiene es respiratorio, que todo lo demás está bien, y que cuando eso esté más o menos tranquilo, como se dice, estable, en dos semanas lo trasladarían de nuevo a la clínica donde va a ser el trabajo neurológico. Y por eso tienen que ver cómo se recupera, que realmente pasó una muy difícil”, agregó.

Y siguió: “También, le mandan videítos todos sus amigos y Jorge los mira y reacciona. Y lo que me contaron es que ya esos episodios de delirio que tuvo se terminaron, que está mucho mejor de ese tema”.

Minutos más tarde, Yanina Latorre dio a conocer el mensaje que le hizo llegar Marcovechio: “Me está escribiendo Elba y dice que no sabe de dónde sacaste la información de que Lanata está lúcido y que mira videos y que le cuentan cosas, porque ella es la que está todas las mañanas de 8 a 11, y que no saben por qué lo estigmatizan así”, expresó.

Y cerró: “Jorge no está lúcido, ni mira videos, ni nadie le contó nada de Trump, ni habla. O sea, me pide por favor que lo aclare porque es mentira y que va en contra de las partes de la clínica. Elba me dice ‘Jorge no está en tiempo y espacio, y es normal. A mí me interesa solamente la verdad. Él está muy bien, pero decir eso es forzarlo. Estoy día a día al lado de Jorge y si bien está bien, no está lúcido. Detesto la mentira, igual que Jorge’”.