En medio de la disputa familiar entre las hijas de Jorge Lanata, y su esposa, Elba Marcovecchio, se filtraron imágenes de la abogada revisando el despacho del periodista y llevándose algunos objetos, y la responsabilidad de este hecho cayó sobre Facundo Casanova.

Facundo se convirtió en hombre de confianza de Lanata, al punto de que, aún despedido, va a diario al Hospital Italiano a cuidarlo y en una entrevista con Socios del espectáculo confesó que fue quien dio a conocer los polémicos videos y contó cómo se sintió cuando lo suspendieron.

“Mi mamá trabaja hace 25 años con él, desde el año 99. Y yo lo conozco desde ese momento”, contó Facundo a la hora de reflejar su relación con Lanata; y respecto a su suspensión señaló que “fue horrible. Horrible. Aparte no me lo esperaba porque me conocen”.

FACUNDO, EL EMPLEADO DE CONFIANZA DE JORGE LANATA ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU SUSPENSIÓN

Si bien contó que Jorge Lanata se encuentra en franca mejoría, Facundo aseguró quem si el periodista estuviera consciente, no estaría de acuerdo con su suspensión. “No le gustaría, estoy cien por ciento seguro”, dijo, y dijo que, si se despertara del todo, “los put… a todos de arriba a abajo”.

Facundo contó que, además de él, Elba también suspendió a Francisca, que acompaña a Lanata hace 20 años, su mamá y él. “¿Eso fue una venganza de Elba?”, quiso saber Mati Vázquez, y él le respondió que “no sabría decirle”, con cierta ironía.

“Yo no le hice ninguna cama a nadie. Solo me estaba cuidando y cuidando a Jorge. Yo respondo a Jorge Lanata, nada más”, aseguró sobre la filtración de los videos, y al ser interrogado sobre si Marcovecchio “es de confianza”, apeló a la lógica. “Yo creo que sí, por qué se casó entonces, Jorge se casó enamorado”, dijo.

“Cuando vi las imágenes avisé porque también me compromete a mí como empleado. Es mi trabajo. Hubiera hecho lo mismo si eran las hijas. Yo me debo a Jorge Lanata. Que piensen lo que quieran, yo sé bien quién soy. Y los que están cerca de Jorge también”, cerró.

