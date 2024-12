A un mes de que Sabrina Rojas hiciera explosivas declaraciones sobre Griselda Siciliani, a quien acusó de haber interferido en su matrimonio con Luciano Castro, el actor rompió el silencio en nota con Intrusos y Socios del Espectáculo.

Con pocas, pero contundentes palabras, Castro apoyó en la interna a su actual pareja y evitó polemizar con su ex, madre de sus hijos Esperanza y Fausto.

El mes pasado, Sabrina dijo que en la vida todo vuelve y dejó entrever que tuvo encuentros íntimos con Castro, estando el actor ya en pareja con Siciliani.

QUÉ DIJO LUCIANO CASTRO DEL ENFRENTAMIENTO DE SABRINA ROJAS Y GRISELDA SICILIANI

Notero de Intrusos: -Se habló mucho de vos todo este tiempo.

Luciano Castro: -Yo no hablo de nada.

Notero de Intrusos: -Pero ¿vos cómo lo tomaste?

Luciano: -Lo tomo como como cualquiera...

Notero de Socios: -Le fuimos a consultar a Griselda y dijo “vayan a preguntarle también a Luciano cómo se siente él con todo esto”. Es tu pareja...

Luciano: -Sí, por suerte, sí es mi pareja. Pero yo no hablo, no opino. Todo lo que tengo que hablar, lo hablo en privado. Y así lo hice siempre. No es una postura.

Notero de Intrusos: -¿Te molestó el enfrentamiento entre Griselda y Sabrina?

Luciano: -No.

Notero de Socios: -Le diste respaldo y seguridad a Griselda... A ella le molestó que se hable así de ella.

Luciano: -Siempre. Puede ser. Pero mi respaldo a Griselda es a través del amor que tengo hacia ella.

