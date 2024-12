Si bien suele mantener el perfil bajo, Tamara Báez decidió romper el silencio en un extenso descargo que compartió en las redes donde habló como nunca de Elián “L-Gante” Valenzuela, su rol como papá de Jamaica, la hija que tienen en común, y sorprendió al referirse a Wanda Nara.

“¿Están preparados para mi descargo? No me da para decirlo en la televisión. Recibo miles de mensajes para ir, pero no quiero. Ni siquiera quiero dinero para que escuchen esto”, comenzó diciendo Tamara en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“No quiero dejar mal parado a nadie, pero tampoco quiero que me sigan dejando mal parada a mí, como dolida, mantenida y esas cosas que dicen que no son ciertas. Primero que nada, yo estando embarazada ya teníamos peleas horribles con Elián y volví a vivir con mi mamá cada tanto. No quiero dar tantos detalles, pero fueron horribles”, agregó.

Y siguió: “Él trabaja, ya estaba en la música, pero jamás me dejó dinero para manejarme e ir a las ecografías o cosas así. Ni siquiera tuve obra social durante mi embarazo. Siendo famoso, jamás le preocupó pagarme una clínica. Si recuerdo que su manager me transfería 5 mil pesos o un poquito más para ir a pagar las ecografías. Nunca manejé dinero de él”

“Siempre fue una relación súper tóxica. Lo que más anhelada era una familia, pero nunca se dio. Cuando teníamos de meses a Jami, yo me la pasaba sola. Cuando me enteraba que estaba con otras mujeres, siempre quise separarme, pero él me amenazaba con que se iba a matar”, añadió.

Además, se refirió a Wanda Nara, la actual novia de L-Gante: “Me cansé de esa vida. Cuando empecé a sospechar de W (por Wanda), él mismo me contó que le había reaccionado a una historia o algo así. También me dijo ‘cómo le voy a dar bola si es una señora’, como hablando mal de ella. Ahí empezó todo”.

“Después de todo, yo ya supercansada, con el abogado cerramos en que me iba a pagar 300 mil pesos por mes de cuota alimentaria. Todos los padres pasan un 30% o más de todo lo que generan trabajando. De todo. A él no le costaba nada pagar 300 mil pesos. Que cada 6 meses se aumenta un 30% no es casi nada. Jamás me pasó un millón de pesos, como las personas decían”, remarcó.

“Jamás le quise sacar plata, solo acepté ese acuerdo que hoy en día, con esa plata que él me pasa, lo único que llegaba a pagar eran las expensas del country. Lo demás, me hago cargo yo de mi hija, comida, ropa, paseos, pañales. Hace mucho tiempo es así”, cerró Tamara, sin filtro.

FURIOSA REACCIÓN DE TAMARA BÁEZ A LA FOTO DE WANDA NARA CON JAMAICA Y L-GANTE

Lejos de pasar por alto la foto que compartió Wanda Nara donde se la ve muy cómplice con L-Gante y Jamaica, Tamara Báez (madre de la pequeña de 3 años que tuvo con el cantante) recurrió a las redes para compartir su furiosa reacción.

“No usen a mi hija, si son puro show. Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven”, comenzó diciendo Tamara en un posteo que compartió en Instagram Stories, donde se ve otros comentarios de los usuarios en contra de la empresaria.

“Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos”, agregó, en clara referencia a Wanda, que tiene a Valentino, Constantino y Benedicto con Maxi López; y a Francesca e Isabella, frutos de su matrimonio con Mauro Icardi.

“De él no me sorprende nada, mañana está con otra y listo. Pero la única vez que la ve, tiren fotito, no va. Desubicada. Ni que tuvieras 20 años”, cerró la joven, sin ocultar lo mal que le cayó el gesto que tuvo la hermana de Zaira Nara en las redes.