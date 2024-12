Tamara Baéz volvió a hablar de L-Gante, aseguró que es un mentiroso y él, en una nota con Intrusos, le contestó con todo a su ex: “Ella busca seguidores hablando de la gente”.

Mientras L-Gante hacía un vivo el último miércoles, Tamara Báez hizo un posteo en sus historias de Instagram, donde expresó: “Qué mal humor que sean tan mentirosos, me dan ganas de contar tantas cosas”.

“¿Por qué creés que (Tamara Báez) lo dice, porque por ahí está celosa de Wanda o no?”, indagó el cronista y el artista dijo indignado: “Que vaya al juzgado a firmar las cosas de Jamaica en vez de andar hablando boludeces”.

“Que se maneje por lo legal. Ella busca seguidores hablando de la gente, yo lo hago haciendo música, los chicos crecen y ven las actitudes. Yo estoy para resolver y hacer las cosas”, sumó contundente.

Al final, Elián Valenzuela dejó en claro cómo se toma las polémicas que lo rodean: “Mi mente y mi corazón están tranquilos. La gente que me desea algún mal, que lo haga nomás”.

LA FRASE DE L-GANTE QUE PODRÍA ENFURECER A MAURO ICARDI

L-Gante habló de su presente y lanzó una frase que podría despertar la furia de Mauro Icardi: “Si te desean el mal te hace más fuerte y si te desean el bien también, así que no me preocupa”.

“Lo de Gardiner, ese encuentro con la China, ¿molestó?”, le consultó luego el periodista de Intrusos y él contó cómo se tomó lo que pasó: “Creo que no, no molestó a nadie, a mí porque no me molesta nada”.

