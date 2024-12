Elián Valenzuela (24), más conocido como L-Gante, vive a pleno su romance con Wanda Nara, libres de ataduras por primera vez en tres años, aunque el joven considera que el escándalo que surgió entre la mediática y Mauro Icardi podría estar afectándolo.

Denuncias cruzadas de violencia, chats filtrados desde ambos bandos, polémicas declaraciones y una división de bienes que provoca más de un dolor de cabeza a los ex, también hace mella en la psiquis del joven, que contó en Cortá por Lozano que tiene sus propios problemas.

“Recién me habían preguntado sobre unos estados de Facebook y son altas y bajas que puedo tener cuando me pongo a pensar en la noche, pero mi vida transcurre normal”, aseguró el cantante en diálogo con Verónica Lozano.

L-Gante y Wanda Nara (Foto: Instagram)

L-GANTE HABLÓ SOBRE CÓMO LO AFECTAN LOS CRUCES ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI EN MEDIO DE LA SEPARACIÓN

“Mi vida en el día a día es una película, es muy complicado todo. Las cosas que para uno pueden ser normales, para mí son un quilombo. Cambié mucho el afecto hacia algunas personas, mi círculo”, contó Elián, en referencia a su noviazgo con Wanda.

“Me convertí en alguien más desconfiado porque hay gente que me persigue en lo judicial”, agregó, en referencia al abogado Leonardo Sigal, que ha pedido que se revise el fallo que lo condenó a tres años de prisión.

“Se hizo costumbre ir a lo judicial y la verdad que yo no me puedo dormir pensando si es verdad lo que están diciendo en la tele o si me van a meter preso mañana, me está volviendo loco”, señaló, respecto a su situación procesal, en la que un paso en falso podría significar su regreso a una celda.

Asimismo, L-Gante se refirió a las fuertes críticas de Mauro Icardi, que mostró un objeto que el cantante habría olvidado en Santa Bárbara referente a su época de consumo. “Me parece muy feo que digan cosas así porque yo no estoy fumando más. Si yo estuviera en lugar de él, me sentiría deshonesto conmigo mismo. Es más fácil decir ‘esta mujer no me da bola’ que echarme la culpa a mí”, señaló.

L-Gante y Wanda Nara

