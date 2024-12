El choque de Gianinna Maradona en la madrugada del martes se hizo viral, luego de que se filtrara el video una productora de ShowMatch alcoholizada discutiendo con de la hija menor de Claudia Villafañe y Diego Maradona.

El hecho ocurrió en el partido bonaerense de Tigre, en el cruce de las calles acceso Tigre y Liniers.

Gianinna y Benjamín Agüero en la Expo Maradona "Diego Eterno" (Foto: Movilpress).

En el informe policial consta que Gianinna manejaba su Mercedes Benz Coupe Fox 300 cuando fue embestida por un Citroën C3 a manos de Celeste Roth.

Y si bien los autos resultaron dañados, no hubo que lamentar heridos.

EL TEST DE ALCOHOLEMIA A LA PRODUCTORA DE SHOWMATCH QUE CHOCÓ A GIANINNA MARADONA

Una vez que la policía llegó al sitio se realizaron los test de alcoholemia, a Gianinna Maradona le dio negativo.

Sin embargo, a Celeste Roth dio positivo con 1,96 gramos de alcohol en sangre. De hecho, como la productora de Showmatch estaba agresiva se le inició una causa por “resistencia a la autoridad”.

Es más, en el video se escuchan los insultos, que también evidencian el estado de ebriedad: “Pará, boluda, me rompiste el auto. Me voy a quedar acá. La put@ madre. Ay, me rompiste el auto”.