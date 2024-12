Tras sufrir la picadura de una avispa que le generó una reacción alérgica, el 16 de noviembre Isabel Macedo sufrió una caída que le lastimó la cara durante un ensayo, y ahora descubrió que fue mal diagnosticada en aquella ocasión y deberá someterse a una operación.

“Me golpeé un poco bastante. Ahora me está bajando el golpe. Está hinchado y me duele, pero puedo abrir el ojo y puedo ver. Solo estoy muy hinchada y dolorida”, señaló en aquella ocasión mostrando su rostro magullado, y aseguró que le diagnosticaron una “contusión”.

Sin embargo, este fin de semana, Isabel reapareció en sus redes sociales muy angustiada, contando la lesión resultó ser mucho más grave de lo que esperaba. “Lo que descubrimos hoy... No sé ni cómo empezar a contarles”, comenzó su relato.

QUÉ LE DIAGNOSTICARON A ISABEL MACEDO TRAS UN FUERTE GOLPE EN LA CARA POR LO QUE DEBERÁ OPERARSE

Tras asegurar que “le costaba respirar” a dos semanas del golpe, Isabel continuó: “Me sigue doliendo mucho la nariz. Entonces fui al médico y abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires, que el informe decía que no tenía nada, que era solo un golpe”, dijo, antes de indignarse.

“Me angustia mucho que alguien haya visto esa tomografía y haya hecho un informe diciendo que no tenía nada. Yo no estudié medicina, leo el documento que dice que está todo bien. Cuando abrís la tomografía, hasta yo, que no entiendo nada, veo las fracturas. ¿Nadie lo notó?”, agregó.

Tras explicar que fue a otra consulta para una segunda opinión, Macedo reveló que se llevó una amarga sorpresa. “Tengo tres fracturas en la nariz. ¡Lo que lloré! No es que quería llorar, pero se me caían las lágrimas de la impotencia, de no haber sabido en el momento. Igual ya está. Tengo que pensar para adelante, ver qué hago”, señaló.

“Me van a tener que operar, les quería contar eso”, cerró la actriz, que agradeció a sus seguidores todos los amorosos comentarios que le enviaron con el correr de las horas.

