A pocos meses de haber debutado en la pantalla de América tras su histórico ciclo en la TV Pública, sorprendió que Juan Etchegoyen revelara los motivos por los que Cocineros Argentinos llegaría a su fin.

“Ángel de Brito, que maneja siempre muy buena información, aseguró que el ciclo de Maju Lozano va a terminar. Cuando Ángel en LAM cuenta esto, me puse a investigar los motivos”, expresó el comunicador en su programa radial, Mitre Live.

Juan Etchegoyen habló del supuesto levantamiento de Cocineros Argentinos.

“Hablé con la productora del ciclo gastronómica que es Kapow y lo que me dicen es que ellos no están al tanto de absolutamente nada, que incluso se comunicaron con América para consultar sobre esto y les dijeron que nada que ver”, aseguró el conductor, remarcando que no sería cierto el levantamiento del programa.

LA FEROZ INTERNA DENTRO DE COCINEROS ARGENTINOS

Según Juan Etchegoyen, podría estar todo mal dentro del programa Cocineros Argentinos.

“Lo que me hizo pensar que quizás existe una feroz interna, no lo sé. Si Ángel lo dijo es porque alguien de adentro le dijo, pero me sorprendió es que en la productora no sepan nada...”.

“Es más, te voy a agregar un dato: la productora de Cocineros está armando el ciclo para el año que viene, con lo cual se imaginan hoy una continuidad en el canal”, sentenció, contundente.