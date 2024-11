Elba Marcovecchio habló con El Diario de Mariana sobre la presencia de Mauro Icardi en Tribunales este viernes, donde realizó una exposición frente al departamento interdisciplinario forense por las denuncias de Wanda Nara en su contra.

“¿Cuál fue la sensación de la entrevista que dio esta mañana Icardi en la justicia?”, le preguntó Mariana Fabianni y ella contestó: “Muy buena porque es un excelente papá y eso seguramente el cuerpo interdisciplinario lo pudo ver”.

Elba Marcovecchio habló del caso de Mauro Icardi con Mariana Fabbiani.

Elba Marcovecchio y Mauro Icardi. ©rsfotos Por: rsfotos

“Estas entrevistas con el cuerpo interdisciplinario lo hace la persona a solas, no hay ningún profesional adentro. Le preguntan de todo, es una psicóloga, una psiquiatra, y un trabajador social, después te pasan un resumen”, explicó la abogada.

Además, Marcovecchio confirmó dónde será el divorcio de Icardi y Wanda Nara: “Hubo una presentación para llevar el divorcio a Italia. Depende de cuestiones de derecho internacional y desde dónde se tome el caso pero debería ser Turquía o Italia”.

La abogada Elba Marcovecchio y Mauro Icardi. ©rsfotos Por: rsfotos

Mauro Icardi dio su testimonio ante un equipo interdisciplinario. ©rsfotos Por: rsfotos

WANDA NARA CONTÓ CÓMO ESTÁ SU RELACIÓN CON L-GANTE

A Wanda Nara le consultaron cómo está su relación con L-Gante tras los escándalos con Mauro Icardi y expresó: “Estamos muy bien, gracias”.

Wanda Nara. Foto: RS Fotos.

Sobre cómo vive lo mediático y los dichos acerca de su vida, comentó: “Es el precio de la fama, lo tengo que pagar, lo estoy pagando y está bien, me alegra que les de rating porque sino no me dedicarían tanto tiempo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.