En un inesperado giro de eventos, Wanda Nara y la China Suárez protagonizaron un tenso enfrentamiento en un restaurante de Costanera Norte, donde también se encontraba Mauro Icardi, acompañado por un grupo de amigos.

Aunque ambas celebrities ya se habían cruzado en diversas fiestas, nunca habían tenido contacto directo hasta este jueves, cuando el saludo de Nara desató un escándalo.

Según informó Paula Varela en Socios del espectáculo (eltrece), el cantante L-Gante, quien estaba presente en el lugar, insistió en que Wanda se acercara a saludar a la China Suárez.

La tensión comenzó cuando L-Gante, al sentirse incómodo por la situación, solicitó a Wanda acompañarlo. La conductora de Bake Off Famoso (Telefe) se acercó cordialmente, diciendo: “Está todo bien, ya pasó, vamos a tratar de estar bien”.

Sin embargo, las palabras de Nara no fueron bien recibidas por la ex Casi Ángeles, quien explotó al darse cuenta de que la estaban grabando.

Wanda Nara y la China Suárez. (Foto: IG de Estefanía Berardi)

CÓMO HABRÍA SIDO EL ENFRENTAMIENTO ENTRE CHINA SUÁREZ Y WANDA NARA A LA VISTA DE MAURO ICARDI Y L-GANTE

La confrontación fue subida de tono cuando Suárez respondió: “¿Qué hacés? ¿Qué venís acá? Me están grabando tus amigas”.

Ante esto, Wanda no pudo contener su furia y le contestó: “No te hagas la zorra. Te esquivé durante años. Ahora te podés quedar con mi marido, ya no me importa”.

“Podés hacer lo que quieras. Pxta. Buscona. Ya tenés a mi marido libre, pero si buscás a Elián las piñas que te dio Pampita no son nada en comparación a las que te voy a dar yo”, le habría ase

La confrontación fue capturada por los presentes, y más tarde fue difundida una imagen en la que ambas mujeres aparecen con expresiones de enojo.

CÓMO HABRÍA REACCIONADO MAURO ICARDI ANTE EL ENCUENTRO DE WANDA NARA Y CHINA SUÁREZ

Lo curioso del episodio es que Mauro Icardi, quien se encontraba en el lugar, observó la situación y, según las fuentes, se mostró divertido ante el escándalo.